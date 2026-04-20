Da settimane ormai il Barcellona continua a spingere per Alessandro Bastoni, individuato come obiettivo prioritario per rinforzare la difesa. La potenziale operazione però è da tempo su un binario morto: l’Inter vuole almeno 70 milioni di euro, i catalani non possono arrivare a quelle cifre e vorrebbero inserire almeno una contropartita tecnica, ma i nerazzurri per il momento hanno chiuso le porte.

Un possibile nuovo sviluppo è stato riportato in queste ore dal quotidiano Sport. Oltre a Gerard Martin, una delle prime ipotesi di contropartita tecnica nell’affare, emergono ora due nomi del tutto nuovi. Il primo è quello di Roony Bardghji, attaccante svedese classe 2005. Arrivato per soli due milioni di euro, la scorsa estate aveva suscitato interesse in mezza Europa. Il secondo nome è quello del portiere ungherese classe 2006 Áron Yaakobishvili, attualmente in prestito all’Andorra ne LaLiga 2, la Serie B spagnola.

Al momento l’Inter non si schioda dalle sue richieste, e non saranno i nomi di due 20enni a ridurre così tanto il prezzo del cartellino di Bastoni.