Allarme Inter sul futuro di Taremi: “Pressioni da Oaktree”

Rimane ancora una fetta importante della stagione nelle mani di Mehdi Taremi per cercare di invertire il trend evidenziato sino a questo momento all’Inter. L’attaccante iraniano non ha contribuito per come ci si aspettava nella fase realizzativa del reparto d’attacco di Simone Inzaghi, ma sembra determinato a cambiare la sua storia in maglia nerazzurra.

Chiudere bene l’annata consentirebbe a Taremi di convincere il club a puntare su di lui anche la prossima stagione, dopo essere approdato a Milano la scorsa estate a parametro zero. Del futuro dell’ex attaccante del Porto abbiamo discusso insieme ad Hatam Shiralizadeh nell’intervista esclusiva concessa ai nostri microfoni.

L’esperto giornalista iraniano ha parlato così delle chance di permanenza all’Inter di Taremi: “Credo che rimarrà all’Inter perché è un combattente e non si arrende. Penso che Simone Inzaghi si fidi di lui e apprezzi avere un attaccante che lavora tanto come lui in squadra. Tuttavia, Oaktree ha un approccio diverso; vogliono investire in giocatori più giovani e potrebbero fare pressione su Inzaghi affinché venda Taremi in estate o lo mandi in prestito a un’altra squadra”.

Nonostante gli alti e bassi di questa stagione, in Iran il rendimento dell’attaccante non viene giudicato negativamente per una ragione di base: “La maggior parte delle persone in Iran ritiene che il suo rendimento all’Inter, in base al tempo di gioco ricevuto, non sia stato male. Fin quando i suoi sforzi all’Inter sono encomiabili, c’è margine di miglioramento. Se vuole rimanere all’Inter, deve iniziare a segnare gol”.