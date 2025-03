Pronostici Inter-Udinese: consigli e statistiche

Come arrivano Inter e Udinese: formazioni e ultime news

Al termine di due settimane di pausa, l’Inter riannoda il filo della sua stagione e vuole ricominciare da dove ha lasciato. Si parte da San Siro, domenica 30 marzo alle 18:00, quando arriverà l’Udinese.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci da quattro successi consecutivi fra tutte le competizioni: due volte il Feyenoord, il Monza e l’Atalanta. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter-Udinese, il tecnico piacentino deve fare i conti con le assenze pesanti di tre titolarissimi come Dumfries, Lautaro e Bastoni: i primi due per infortunio, il terzo per squalifica.

L’Udinese, invece, arriva a Milano dopo l’inopinata sconfitta casalinga col Verona che la rende squadra particolarmente indecifrabile, specialmente se pensiamo a risultati di prestigio come il pareggio ottenuto in casa del Napoli nel mese di febbraio.

Inter-Udinese, statistiche e precedenti

L’Inter guida la classifica di Serie A con 64 punti, mentre l’Udinese staziona al decimo posto a quota 40 punti, la soglia che garantisce la certezza di rimanere in Serie A. I nerazzurri vantano il migliore attacco del torneo con ben 30 gol in più segnati rispetto ai friulani (65 a 35), ma la squadra di Runjaic ha dimostrato più volte di saper sopperire con il fisico e l’organizzazione alla prolificità degli avversari più quotati. I nerazzurri, inoltre, sono la seconda miglior difesa del torneo dietro il Napoli.

Sono 118 i precedenti totali fra le due squadre, con un bilancio che recita 62 vittorie Inter, 32 pareggi e 24 vittorie Udinese. I friulani non battono i nerazzurri dal 18 settembre 2022 (3-1 alla Dacia Arena) e negli ultimi cinque incontri la squadra di Inzaghi ha sempre avuto la meglio. Fra l’altro, si tratta del terzo incrocio stagionale dopo quello d’andata in Serie A (3-2 Inter) e gli ottavi di Coppa Italia (2-0 Inter).

Pronostico Inter-Udinese: come finirà?

Le partite dopo la sosta per le nazionali sono sempre un’incognita e l’Inter, dopo tre giorni, avranno comunque un derby da giocare contro il Milan in Coppa Italia. Possibile, dunque, che la gara si riveli parecchio tirata, anche grazie alla fisicità dell’Udinese.

I nerazzurri rimangono comunque leggermente favoriti, ma non ci aspettiamo goleade, anzi la partita potrebbe decidersi anche nel secondo tempo dopo una prevedibile fase di equilibrio iniziale.

Inter-Udinese: confronto quote e dove scommettere

I principali bookmakers indicano tutti l’Inter come favorita per la vittoria della partita e al momento, se consideriamo le quote 1X2 e vuoi pronosticare i tre punti nerazzurri, la quota più interessante è proposta da Betsson con 1.43.

Una soluzione intelligente potrebbe essere quella di prevedere gli esiti di fine primo tempo e fine partita. Se la gara dovesse rivelarsi particolarmente tirata, una soluzione interessante potrebbe essere quella di scommettere sull’X parziale e 1 finale. In questo senso, la quota più invitante è il 4.15 proposto sempre da Betsson.