Chi è il talento italiano della Bundesliga che piace all’Inter

È risaputo che il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, sia un uomo di calcio che preferisca lavorare con una rosa composta da uno zoccolo duro di italiani. Fin dal momento del suo arrivo in nerazzurro l’ex AD (e ora presidente) ha sempre condotto sessioni di mercato caratterizzate dall’arrivo di diversi italiani.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta e tutta la dirigenza dell’Inter hanno segnato in lista obiettivi il nome di un giovane e talentuoso difensore centrale italiano che però gioca da anni in una squadra di Bundesliga. Si tratta di Filippo Mané, calciatore classe 2005 di proprietà del Borussia Dortmund.

Mané è uno dei giocatori di maggior talento del sempre florido settore giovanile giallonero (QUI PER CONOSCERLO MEGLIO) e in estate gli uomini di mercato dell’Inter potrebbero decidere di fare un tentativo dopo che lo hanno osservato a lungo negli ultimi mesi, sia nelle giovanili del Borussia Dortmund che nella Nazionale Italiana Under 21.