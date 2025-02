Chi è Filippo Mane, il giovane italiano del Dortmund che piace all’Inter

Da diversi anni ormai l’Inter è molto attenta ad avere una rosa composta da tanti italiani per far sì che ci sia uno zoccolo duro di giocatori che conoscono bene il campionato e che sanno cosa significhi difendere i colori nerazzurri. Questa è da sempre una delle prerogative del presidente Beppe Marotta, uomo esperto del calcio che sa bene come questa tradizione vada rinnovata ogni anno con nuove forze fresche.

Nel corso di questo 2025 l’Inter cercherà infatti di ringiovanire la sua rosa con dei talenti ancora in età piuttosto bassa, come voluto da Oaktree. Nel caso in cui questi giovani talenti fossero anche italiani sarebbe un doppio obiettivo raggiunto e sotto questo punto di vista è molto interessante la pista di mercato legata a Filippo Mane che è nata nel recente periodo.

Mane Inter

Un giocatore che piace molto all’Inter, secondo le ultime voci di mercato, è Filippo Mane. Si tratta di un giovane difensore centrale classe 2005 che è nato in Italia. Adesso gioca nel Borussia Dortmund dove è da diversi anni uno dei prodotti migliori del settore giovanile giallonero.

Mane è nato da mamma italiana e da papà senegalese ma ha scelto di giocare per i colori azzurri. Anche nelle nazionali giovanili è uno dei prospetti più interessanti e porta la fascia da capitano al braccio della selezione Under 20 azzurra.

Mane Transfermarkt

Su Transfermarkt il ruolo in cui viene posizionato Mane è ovviamente quello di difensore centrale che è quello più congeniale alle sue caratteristiche fisiche (è alto quasi 190 centimetri) che tecniche. Ma non solo, perché tra i ruoli secondati è presente anche il terzino destro, zona di campo in cui ha giocato sporadicamente in carriera.

Il suo valore è ancora basso – 400 mila euro – a causa del mancato esordio in prima squadra ma le richieste del Borussia Dortmund per una sua eventuale cessione sono senza dubbio più alte visto quanto il club tedesco punta su di lui per il futuro.

Carriera Mane

La carriera di Mane parte fin da quando era un bambino di appena 4-5 anni che dà i primi calci al pallone con il Vela Mesero ASD, società del paesino lombardo in cui cresce. Poi le squadre professionistiche iniziano a notarlo: a 8 anni inizia a giocare con il Novara mentre a 14 si trasferisce nella Sampdoria.

La grande chiamata arriva nel 2022 quando Mane ha 17 anni: il Borussia Dortmund gli fa una proposta di crescita importante e così il difensore classe 2005 vola in Germania dove in poco tempo diventa anche il capitano della formazione U19 tedesca e si impone sempre di più anche nelle Nazionali italiane giovanili.

Mane caratteristiche

Si tratta di un difensore centrale di piede destro che abbina eccellenti doti atletiche a delle buone qualità tecniche. Anche l’ex CT Roberto Mancini se ne era accorto e lo aveva convocato nel 2022 per uno stage con la Nazionale maggiore. Mane è infatti veloce sia con la palla tra i piedi che senza e ha un ottimo senso dell’anticipo e della scivolata.

Il centrale italiano è un perfetto esempio di difensore moderno che sa anche lanciare precisi palloni dalle retrovie verso i compagni in avanti: il suo profilo sembra essere davvero completo e per questo non stupisce che un club come il Borussia Dortmund, sempre molto attento ai giovani emergenti e dal sicuro avvenire, abbia deciso di puntarci così tanto.