Occhi in Germania per la difesa: piace un italiano del Borussia Dortmund

Uno dei grandi obiettivi di mercato per l’Inter nel corso della prossima estate sarà quello di trovare nuovi rinforzi nel reparto difensivo dove serve ringiovanire la retroguardia di cui dispone Simone Inzaghi trovando dei giovani talento come desiderato da Oaktree. Ed ecco che è emerso un profilo con queste caratteristiche.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’Inter starebbe seguendo Filippo Mané. Si tratta di un difensore centrale classe 2005 di proprietà del Borussia Dortmund che però è nato a Magenta ed è di Nazionale Italiana, è infatti l’attuale capitano della selezione U20 azzurra.

Su di lui ci sono gli occhi puntati di tanti altri club, anche italiani ma l’Inter sembra essere in lizza per un suo acquisto. Il suo arrivo affiancherebbe quello di un altro centrale più esperto e che possa essere un leader per il reparto. Potrebbe essere quindi un’estate di grandi novità in casa nerazzurra.