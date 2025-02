Il mercato estivo dell’Inter: svelati TUTTI i nomi sul tavolo

Dopo un mercato di gennaio che ha portato un solo nuovo arrivo all’Inter, la società nerazzurra per quanto riguarda il tema mercato è già a lavoro per progettare le mosse da compiere in estate. Sono stati svelati tutti i nomi su cui la dirigenza è già al lavoro visto il rinnovamento della rosa che al momento è previsto anche per riuscire ad abbassare l’età media della squadra.

Nel report odierno di Sky Sport Insider viene fatto l’elenco di tutti gli obiettivi dell’Inter per ogni reparto. In attacco c’è anche il nome anche di Nikola Krstovic, notizia che qui su Passione Inter avevamo già anticipato nella giornata di ieri. Oltre al montenegrino del Lecce i profili seguiti per l’attacco sono anche quelli di Santiago Castro del Bologna e di Jonathan David che può arrivare a parametro zero dal Lille.

Come già riportato anche da altre fonti il giocatore che piace di più per rinnovare la difesa rimane quello di Sam Beukema del Bologna mentre a metà campo i nomi in cima alla lista sono sempre quelli di Nico Paz del Como e Samuele Ricci del Torino con quest’ultimo che potrebbe diventare un perfetto dopo-Calhanoglu nel caso in cui le strade con il regista turco dovessero separarsi al termine della stagione.