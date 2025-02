Inter, tentativi all’ultimo per tre grossi nomi in attacco: ecco cos’è mancato

Il mercato di gennaio dell’Inter è stato privo di grandi colpi perché l’idea della dirigenza è stata quella di non stravolgere un gruppo in forma e che ha dimostrato di poter competere su più fronti. L’unico nuovo volto giunto alla corte di Inzaghi è stato infatti Nicola Zalewski che ha preso il posto di Buchanan sulle fasce.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Insider però i nerazzurri sono stati vicini ad un grosso colpo nel reparto avanzato per i giorni conclusivi della sessione. Come già raccontato su queste colonne, il profilo di Marco Asensio era stato proposto all’Intero per l’attacco ma il suo non è l’unico nome grosso circolato nelle ultime ore.

Anche i nomi di Marcus Rashford e Joao Felix sono stati avvicinati all’Inter da parte di intermediari visto che erano in procinto di cambiare aria. Alla fine tutti e tre questi giocatori offensivi hanno cambiato squadra ma nessuno è venuto in nerazzurro perché la società ha dovuto fare i conti con il rifiuto di altri due attaccanti a salutare Appiano Gentile.