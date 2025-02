Arnautovic e Correa a gennaio ad un passo dall’addio: il retroscena

Si è concluso da poco il calciomercato invernale che per l’Inter è servito per liberare alcuni giocatori che reclamavano più spazio come ad esempio Tomas Palacios, andato a Monza e bisognoso di giocare per fare le sue prime esperienze in Italia e Tajon Buchanan che è finito al Villarreal per fare meno panchina.

È stato poi ceduto a titolo definitivo al Venezia il portiere rumeno Ionut Radu che ormai era ai margini, mentre sul fronte dei nuovi arrivi si conta solo la firma di Nicola Zalewski, prelevato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto fino a fine campionato.

Dalle colonne di Sky Sport Insider si ricava oggi un curioso retroscena di mercato che riguarda l’Inter e la sessione di gennaio che si è da poco conclusa. Sono stati molto vicini alla cessione anche altri due giocatori nerazzurri in questo mercato invernale, entrambi del reparto d’attacco ed entrambi con il contratto in scadenza a fine stagione.

Si tratta di Marko Arnautovic che ha ricevuto una chiamata nelle ultime ore dal West Ham e di Joaquin Correa che ha invece ricevuto l’apprezzamento del Cagliari. Entrambi però hanno preferito rifiutare queste destinazioni e rimanere in nerazzurro a giocarsi le loro chance sebbene abbiano uno spazio in campo molto ridotto ma pare che vogliano far di tutto per far ricredere Simone Inzaghi.