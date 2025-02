Asensio proposto all’Inter: il tentativo in extremis di Jorge Mendes

Tra le manovre operate negli ultimi giorni di mercato in Italia dal super agente Jorge Mendes, tra cui l’affare che ha portato a pochi minuti dalla chiusura della sessione invernale Joao Felix al Milan in prestito oneroso dal Chelsea, a beneficiarne poteva anche essere l’Inter con un’operazione clamorosa per l’attacco nerazzurro.

Stando al retroscena riportato da Sportmediaset, infatti, il noto procuratore portoghese aveva avanzato al club interista l’idea di portare a Milano in prestito Marco Asensio. Un profilo che è stato effettivamente preso in considerazione da Marotta e Ausilio, i quali – però – sono stati successivamente costretti ad abbandonare la pista dinnanzi all’impossibilità di cedere uno tra Correa e Arnautovic in questo mercato.

Il fantasista spagnolo ex Real Madrid è stato comunque scaricato dal Paris Saint Germain che nella giornata di ieri ha definito il suo prestito all’Aston Villa. Cerco che, considerato lo straordinario talento e la carriera di Asensio, sarebbe stata una suggestione niente male vedere un calciatore di questa qualità con la maglia dell’Inter e sotto la guida di Inzaghi.