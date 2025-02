Inter stregata dai gol di Castro: “E’ il preferito”

Con un gol siglato di testa da vero bomber a pochi minuti dal suo ingresso in campo, ieri sera Santiago Castro ha spedito il suo Bologna in una semifinale di Coppa Italia a 26 anni di distanza dall’ultima volta. L’attaccante argentino è risultato decisivo nella vittoria di misura per 0-1 ottenuta sul campo dell’Atalanta in una partita sofferta.

Ad osservare le giocate del forte centravanti del Bologna continua ad esserci l’Inter, stregata dalle sue qualità. Il club nerazzurro perderà in estate sia Arnautovic che Correa a costo zero e dovrà inserire necessariamente almeno un altro attaccante in organico. Il classe 2004, secondo quanto scritto da Tuttosport, “è il preferito” sulla lista dei candidati.

E’ vero che all‘Inter rientreranno due giovanissimi come Pio Esposito e Valentin Carboni, ma per entrambi è prevista un’altra esperienza in prestito. Il bomber italiano avrà bisogno di mettersi alla prova per la prima volta con la Serie A, mentre l’argentino dovrà ricominciare a correre dopo il brutto infortunio al crociato di questa stagione.

Tutte le strade, dunque, portano a Castro, ritenuto dall’Inter come perfetto erede di Lautaro. Anche se, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, negli ultimi tempi ha scalato posizioni anche il profilo di Nikola Krstovic tra i dirigenti nerazzurri.