Primavera, Milan ancora fatale: Inter ELIMINATA ai calci di rigore

Questa sera si è giocato uno dei match valido per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera e non era una partita banale perché al KONAMI Youth Development Centre si è giocato un Inter-Milan che non è andato però bene per i giovani nerazzurri di Andrea Zanchetta.

Dopo un pareggio per 2-2 maturato nei 90 minuti regolamentari, ai calci di rigore si è imposto il Milan. Decisivi in sfavore dell’Inter sono stati gli errori dal dischetto di Lavelli e Pinotti (a segno invece Bovo e Berenbruch) mentre nei rossoneri sono andati tutti e quattro i tiratori a segno.

Nel corso dei 90 minuti l’Inter era riuscita anche a portarsi sul 2-1 – dopo essere stata sotto 0-1 – grazie alle reti segnate da Mosconi e Berenbruch. Tuttavia, il Milan ha saputo pareggiare poi al 68′ e vincerla ai rigori e staccare il pass per la semifinale di Coppa Italia dove affronterà il Lecce.