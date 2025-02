Sucic all’Inter: anticipato l’ADDIO di un big a giugno

Mancano ancora le visite mediche e poi l’arrivo di Petar Sucic all’Inter potrà essere comunicato ufficialmente. Il centrocampista della Dinamo Zagabria viene giudicato un ottimo talento pronto per il salto in un grande campionato e da giugno potrà dimostrarlo in nerazzurro partecipando subito al Mondiale per Club.

Tuttavia, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, l’arrivo del 21enne croato è stato anticipato definendolo già in questi mesi perché ormai è inevitabile la cessione di Davide Frattesi al termine del campionato: resta solo da capire la destinazione che sceglierà in estate l’ex Sassuolo.

Un altro importante obiettivo del centrocampo che l’Inter tiene sotto controllo per l’estate continua ad essere Samuele Ricci per il quale è in corso un derby di mercato con il Milan. L’arrivo del regista del Torino però potrebbe avvenire soltanto in caso di partenza di Asllani oppure se tornassero in auge delle ricche proposte dall’estero per Calhanoglu.