Inzaghi teme la Fiorentina: forze fresche e cambia la coppia d’attacco

Questa sera finalmente la Fiorentina e l’Inter potranno cancellare l’asterisco dalla loro classifica visto che disputeranno i minuti restanti della partita sospesa al 17′ lo scorso 1 dicembre. Al Franchi di Firenze oggi i viola e i nerazzurri cercheranno tre punti molto preziosi per entrambe per guadagnare terreno in classifica.

Secondo La Gazzetta dello Sport, visti i tanti impegni ravvicinati, per questa sera il tecnico Simone Inzaghi sta pensando ad alcuni cambi di formazione in modo da far rifiatare i suoi giocatori più stanchi. Acerbi potrebbe prendere il posto di De Vrij, Carlos Augusto dà il cambio a Dimarco e Frattesi consente a Barella di riposare.

La grande novità però sembra poter essere quella nel reparto d’attacco dove Inzaghi sta pensando di gestire le energie della ThuLa. Stasera l’Inter potrebbe infatti schierarsi con Lautaro Martinez e Taremi mentre Thuram potrebbe solo partire dalla panchina.