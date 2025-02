Derby Inter-Milan senza sosta per Ricci: ai nerazzurri serve un incastro

Da tempo è ormai noto il forte interesse che l’Inter e il Milan hanno per Samuele Ricci, centrocampista di grande talento del Torino e della Nazionale Italiana. Il regista classe 2001 in questa stagione si sta mettendo in grande luce e ha rinnovato ad inizio gennaio il contratto che lo lega al club granata.

Ricci adesso è legato al Toro fino al 2028 ma non si dovrebbe trattare di un matrimonio destinato a durare ancora molto. L’ex giocatore dell’Empoli piace a tante squadre sia in Italia che all’estero e quel rinnovo sembra essere un atto di riconoscenza verso il Torino per permettergli di incassare di più dal suo addio.

Una cosa simile era già avvenuta nell’anno in cui Bremer lasciò i granata consentendo a Cairo di incassare più di 40 milioni. L’Inter e il Milan per prendere Ricci in estate dovranno partire da offerte sopra ai 30 milioni di euro ma non si possono escludere offerte straniere che possono abbattere la concorrenza.

Secondo il Corriere dello Sport di oggi, i nerazzurri tenteranno l’affondo per il regista della Nazionale in caso di addio di Calhanoglu oppure di Asllani. Il turco infatti continua ad avere problemi fisici e in questa stagione si è fermato spesso, l’albanese invece ha offerto un rendimento non sempre all’altezza e quindi in estate uno dei due potrebbe partire.