L’Inter ha scelto il FUTURO per Pio Esposito: un’opzione avanti a tutte

Uno dei migliori giovani che l’Inter si ritrova tra le mani e tra i talenti più promettenti che sono usciti in questi ultimi anni dal settore giovanile nerazzurro, è Francesco Pio Esposito. Si tratta di un centravanti molto forte fisicamente ma anche tecnicamente che fa di suoi 190 centimetri un’arma a suo favore.

In questo momento gioca in prestito allo Spezia in Serie B e ha già segnato 11 gol in 20 partite di campionato. L’Inter si sfrega le mani perché sa di avere in casa un grande prospetto e ora sta valutando quale sia l’opzione migliore per farlo crescere e permettergli di sbagliare senza rischiare di ricevere troppe critiche.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Insider, i vertici nerazzurri sarebbero dell’idea di mandarlo ancora un anno in prestito, questa volta però in Serie A. Sarebbe un’esperienza molto utile per lui per riuscire a giocare con continuità e senza troppe pressioni. In caso di promozione con il suo Spezia potrebbe restare anche in Liguria la prossima stagione.