I 20 giocatori che saltano Fiorentina-Inter: cosa dice il regolamento

Questa sera alle ore 20:45 andrà finalmente in scena al Franchi il recupero della sfida tra Fiorentina e Inter, valida per il 14° turno di campionato. La partita venne sospesa lo scorso 1 dicembre al 17′ minuto del primo tempo per via del malore di Edoardo Bove. A causa di particolari regole della Serie A, sommando anche indisponibili e cessioni, stasera mancheranno ben 20 giocatori nelle due squadre.

L’allenatore messo peggio è senza dubbio Raffaele Palladino che non potrà contare su ben 14 giocatori tra chi c’era prima in rosa e chi è arrivato in questo mercato di gennaio. Simone Inzaghi invece dovrà rinunciare a 2 infortunati (Di Gennaio e Correa), a Zalewski che è arrivato nell’ultimo mercato e ai 3 ceduti a gennaio, ovvero Radu, Palacios e Buchanan che erano invece in panchina lo scorso 1 dicembre.

La Fiorentina stasera dovrà invece fare a meno di tutti i 5 nuovi innesti che sono: Folorunsho, Pablo Marì, Fagioli, Ndour e Zaniolo. Vanno sommati anche i 7 ceduti a gennaio, ovvero Ikoné, Martinez Quarta, Christensen, Kayode, Kouamè, Biraghi e Sottil. Infine ci sono 2 giocatori indisponibili come Adli e naturalmente Bove.

Il regolamento della Serie A non prevede infatti che i nuovi acquisti di gennaio possano giocare questa partita. La spiegazione è da ricercarsi nel fatto che Zalweski e i cinque nuovi colpi dei viola erano tesserati per altre squadra a dicembre quando questa partita è iniziata e dunque Palladino e Inzaghi dovranno fare a meno di loro per questi 73 minuti di gioco restanti nel match di stasera.