Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: finalmente il recupero

Dopo settimane di attesa, finalmente nei giorni scorsi è stata ufficializzata la data del recupero del match della 14esima giornata di Serie A tra Fiorentina-Inter. Il match, sospeso lo scorso 1° dicembre al 16′ del primo tempo per un malore avvertito da Edoardo Bove, riprenderà esattamente dal medesimo minuto il prossimo giovedì 6 febbraio a partire dalle 20.45.

La gara, come da regolamento, riprenderà dagli sviluppi di rimessa laterale in favore della formazione di Raffaele Palladino. Si ripartirà da risultato di 0-0 per via della rete annullata a Lautaro Martinez pochi istanti prima dell’interruzione. Le due squadre – tra l’altro – si riaffronteranno pochi giorni dopo a San Siro, nella sfida del girone di ritorno fissata per lunedì 10 febbraio.

Queste sono le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter: