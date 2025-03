Lukaku: “Inter favorita per lo scudetto. Per noi è un sogno”

Romelu Lukaku è tornato a parlare di Inter a distanza di qualche mese. L’attaccante, che guida l’attacco del Napoli di Antonio Conte, è in questo momento l’avversario numero uno per lo scudetto dei nerazzurri. Intervistato ai microfoni di Radio Crc, l’ex interista ha parlato proprio della lotta al vertice che vede coinvolte tre squadre in questo momento.

Le parole di Lukaku che ha prima commentato il suo rapporto con Conte: “Io so di cosa ha bisogno il mister e lui sa di cosa ho bisogno io. Abbiamo un rapporto speciale ma non sono un privilegiato, anzi si aspetta molto da me. A me piace questa responsabilità”.

SCUDETTO – “L’Inter è come pensa tutti la favorita per questo campionato. Hanno una grande rosa e di grande qualità, dobbiamo essere onesti. L’Atalanta sta facendo il passo per provare a vincere il campionato perché quando hanno vinto l’anno scorso l’Europa League hanno iniziato a pensare che si sia aperto un ciclo”.

SOGNO NAPOLI – “Se tutto va bene non si può parlare di rivincita. Non so cos’è successo l’anno scorso, non c’ero e non voglio saperlo, non è un problema mio. Per noi è tutto un bonus, siccome ci sei devi lavorare ancora di più. Per noi è un sogno alla fine, dobbiamo spingere ogni giorno e mentalmente essere pronto”.