La novità CLAMOROSA su Lookman e sul mercato dell’Inter

Dopo giorni di profonde riflessioni e analisi per pianificare la nuova stagione, ecco che l’Inter sta per mettere il turbo sul mercato. Siamo finalmente pronti a lasciarci definitivamente alle spalle quanto è stato della passata stagione – compresa la parentesi polemica del Mondiale per Club – ed accogliere un nuovo corso con alla guida Cristian Chivu.

I dirigenti nerazzurri sanno bene che bisognerà dare un cambio di passo importante, soprattutto per via di quanto avvenuto negli ultimi due mesi tra risultati in campo e voci di spogliatoio. Da qui, ecco l’ambizione di costruire una squadra ancora una volte competitiva e capace di poter lottare su più fronti dall’inizio alla fine della stagione.

Non è un caso se nelle ultime ore il club interista ha deciso di accelerare le pratiche per un nuovo attaccante. In attesa di sbloccare un colpo in difesa, con Leoni e De Winter a contendersi un posto, l’Inter ha scelto di rompere gli indugi e regalare a Chivu un nuovo attaccante. Contrariamente alle previsioni iniziali non si andrà su un profilo di secondo piano, bensì una pedina di livello e pronta per giocarsi subito il posto da titolare.

Il nome in prima fila è chiaramente quello di Ademola Lookman, con cui l’Inter ha già raggiunto anche l’intesa per il trasfermento. In attesa di trovare un accordo anche con l’Atalanta, vengono pure valutati i nomi di Nico Gonzalez, Ben Seghir, Nkunku, Sancho e Openda. Ma la vera novità cui non eravamo più abituati da anni, riguarda il contorno dell’operazione studiata dal club nerazzurro.

Dopo aver già investito quasi 70 milioni sul mercato in entrata, infatti, l’Inter potrà acquistare subito il nuovo attaccante senza dover necessariamente attendere di sbloccare altre cessioni su cui lavora da giorni. Questa la notizia data del giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi: “Trova conferme il nome di Lookman per l’Inter. È la prima scelta. C’è già intesa col giocatore. Pronta offerta da 40 mln. Atalanta vuole di più. Alternative oltre a Nkunku: Sancho e Nico Gonzalez. La novità è che non serve vendere prima di formulare questa proposta”.