Sky: “C’è l’accordo Inter-Lookman, ECCO le cifre”

L’Inter sta provando a dare un fortissimo scossone al proprio mercato con un colpo sensazionale. Il nome grosso che tanti tifosi nerazzurri stavano aspettando, infatti potrebbe essere proprio quello di Ademola Lookman. Dopo essere stato vicinissimo al Psg un anno fa, l’attaccante nigeriano potrebbe fare le valigie e trasferirsi presto alla corte di Cristian Chivu.

L’Inter fa sul serio ed è intenzionata a chiudere l’affare in tempi brevi. Anche per questa ragione, come raccontato da Sky Sport, il club nerazzurro ha già raggiunto l’intesa con Lookman: il forte centravanti “ha dato il suo ok al trasferimento” ed attende solamente che anche i due club possano raggiungere un accordo sulle cifre del suo passaggio.

A tal proposito, l’offerta interista per Lookman dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro. L’Atalanta, invece, ne chiede almeno 50 per cedere il nigeriano ad una diretta concorrente. Va detto che l’Inter ha una strategia ben chiara in mente: un anno fa il club bergamasco aveva promesso all’attaccante che lo avrebbe lasciato andare e su questi presupposti faranno leva Marotta e Ausilio per chiudere la trattativa alle proprie condizioni.