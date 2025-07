Clamoroso Di Marzio: Inter su QUESTO attaccante della Juve

Il mercato dell’Inter sta per entrare in una fase molto calda a pochi giorni dal raduno nerazzurro di Appiano Gentile per dare inizio alla nuova stagione. Oltre al grande obiettivo per la difesa che porta a Giovanni Leoni, pare proprio che il club nerazzurro si sia deciso a sferrare ancora un colpo molto importante nel reparto avanzato.

Non arriverà, dunque, un classico quinto attaccante per completare il reparto, bensì una pedina di alto livello capace di ambire anche per un posto da titolare. Da qui, ad esempio, i nomi circolati questa mattina del calibro di Lookman e Ben Seghir, ma anche quelli già accostati nei giorni scorsi come Openda e Nkunku.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, però, vi sarebbe una nuova sorprendente pista. Qualora l’Inter non riuscisse a trovare l’accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Lookman, l’alternativa potrebbe arrivare dalla Juventus. Nico Gonzalez, ai margini del progetto bianconero, secondo l’esperto di mercato potrebbe diventare obiettivo concreto per l’attacco di Cristian Chivu.