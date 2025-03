Ronaldo RIVELA: “Infortunio all’Inter? Ci fu un errore”

Uno dei più grandi calciatori nella storia dell’Inter è senza dubbio Ronaldo il Fenomeno che è stato uno degli acquisti più importanti del presidente Massimo Moratti e che con le sue giocate ha incantato una generazione intera di tifosi nerazzurri presenti a San Siro a fine anni ’90.

L’ex attaccante brasiliano ha parlato ai microfoni del podcast “Charla” e ha raccontato cosa ha provato quando si è fatto male gravemente per la prima volta al ginocchio mentre indossava la divisa dell’Inter: “Sono caduto e ho messo una mano sul ginocchio per tenerlo fermo, ed è stato allora che ho capito che qualcosa si era rotto. Ho iniziato a piangere, non per il dolore, ma per la paura, e mi sono chiesto cosa mi stesse succedendo temendo fosse finita la mia carriera e pure la mia vita”.

Ronaldo svela poi quale errore, secondo lui, sia stato fatto: “La situazione ha iniziato a peggiorare molto nel 1999 quando poi mi sono rotto parzialmente il tendine. All’Inter abbiamo commesso un errore suturando solo parzialmente il tendine, ma nessuno avrebbe immaginato che sei mesi dopo si sarebbe rotto completamente. Quando si è rotto, all’inizio ho pensato di essere stato colpito da una pietra o da uno sparo”.