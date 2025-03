Inzaghi recupera due infortunati: cresce l’ottimismo per domenica

Conclusa la sosta per le Nazionali è tempo di preparare la fitta serie di impegni che attendono l’Inter nel prossimo mese. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha potuto riabbracciare oggi ad Appiano Gentile anche gli ultimi due giocatori che sono scesi in campo con le proprie selezioni: si tratta di Asllani e Taremi.

Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, l’allenatore dell’Inter nell’allenamento del pomeriggio odierno ha potuto sorridere per i recuperi, ormai quasi completati, di due giocatori che erano infortunati. Oggi sia De Vrij che Zalewski hanno infatti svolto una buona parte della seduta con i compagni di squadra.

Cresce l’ottimismo dunque per Simone Inzaghi e il suo staff: ora sperano che i due calciatori nerazzurri continuino su questa strada anche domani e sabato in modo da poter essere convocati, almeno per la panchina, per la partita di domenica a San Siro contro l’Udinese nella 30^ giornata del campionato di Serie A.