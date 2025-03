Nuovo STOP in Nazionale: salta Inter-Udinese

La settimana di pausa del campionato di Serie A per le gare delle Nazionali è ormai conclusa e domenica si torna in campo a San Siro con Inter-Udinese come primo match per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Mentre l’allenatore piacentino sorridere per due recuperi, ad Udine arrivano brutte notizie dall’infermeria.

Nel corso dell’ultimo turno di partite delle Nazionali, si è fermato un grande ex di questa prossima gara: si tratta di Alexis Sanchez. L’ex attaccante nerazzurro, tornato in estate all’Udinese dopo 13 anni, ha infatti subito un problema muscolare al polpaccio sinistro e non sarà a disposizione per la gara da ex con l’Inter.

Questa la nota ufficiale diramata dal club friulano sul proprio sito ufficiale: “Udinese Calcio comunica che Alexis Sánchez ha riportato, durante l’impegno con la propria nazionale, un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro. Il calciatore sarà valutato nelle prossime settimane dallo staff sanitario”.