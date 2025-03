Bastoni sul tetto del mondo: il suo VALORE di mercato è da sogno

Come riportato da Sky Sport, sono arrivati nuovi aggiornamenti sui valori di mercato dei calciatori di tutto il mondo e sono stati stilati come sempre dal noto portale dedicato alle valutazioni: il sito tedesco Transfermarkt. Uno dei salti in avanti più evidenti e che più fanno gioire in casa Inter è quello di Alessandro Bastoni.

Attualmente il centrale nerazzurro classe 1999 è infatti il difensore più costoso al mondo al pari di Saliba dell’Arsenal: entrambi a quota 80 milioni di euro. Superati quindi altri due leader e interpreti di altissimi livello del ruolo come Gvardiol del Manchester City e Gabriel dell’Arsenal, che si fermano a 75 milioni.

Bastoni però può esultare anche per un’altra ragione. Il numero 95 dell’Inter è infatti anche il secondo difensore più costoso della storia, sempre secondo i parametri di Transfermakt che ovviamente si adegua all’enorme costo dei cartellini di un calciatore odierno rispetto agli anni scorsi. L’unico difensore che ha avuto in passato un valore superiore è Van Dijk del Liverpool che nel 2019 era valutato 100 milioni di euro.