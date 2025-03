Cannavaro AVVISA: “Sucic in Serie A avrà bisogno di una cosa”

Il primo nuovo innesto dell’Inter per la stagione 2025/26 risponde al nome di Petar Sucic. Il centrocampista croato rispecchia in pieno l’identikit del colpo che vuole Oaktree per la prima squadra nerazzurra: giovane, talentuoso e futuribile. Saranno questi i profili che Marotta e Ausilio cercheranno in estate.

L’Inter lo ha prelevato già in inverno dalla Dinamo Zagabria e sta aspettando solo che riapra il mercato per l’annuncio ufficiale, visto che Sucic ha già anche svolto e superato le visite mediche a Milano. Nel frattempo il suo attuale allenatore – l’ex difensore della Nazionale Italiana – Fabio Cannavaro, parla a Sportske Novosti delle sue qualità.

Questo il pensiero del tecnico italiano sul suo mediano alla Dinamo Zagabria: “Ha del potenziale, questo è sicuro. Ho parlato con il presidente Marotta ed è molto contento del suo arrivo. Lui ha tutto, ma naturalmente, quando approdi in un campionato come la Premier League o la Serie A, hai bisogno di tempo per adattarti. Ha il potenziale per crescere ancora, può giocare in Italia senza problemi”.