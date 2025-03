L’Arabia punta su Barella, Gazzetta: “C’è il MAXI ingaggio”

Il desiderio espansionistico dell’Arabia Saudita nel mondo del calcio non sembra essersi ancora placato. Al contrario, con il Mondiale per Club alle porte, l’Al-Hilal, campione in carica del campionato nazionale, vorrebbe assicurarsi un top player assoluto, nel pieno della sua carriera. Il profilo è chiaro: Nicolò Barella dell’Inter.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come per il club saudita sia pronto a fare follie per assicurarsi il centrocampista dell’Inter. Un’offerta ufficiale ancora non c’è, ma dovrebbe arrivare in primavera, quando il club passerà alla fase operativa. Sul piatto ci sarebbe un maxi ingaggio, fino a 32 milioni di euro a stagione.

La volontà dell’Al-Hilal, scrive sempre la Rosea, sarebbe quella di ridare lustro alla propria rosa, dopo la partenza di Neymar, che ha lasciato il club a gennaio. Oltre a Barella, infatti, la società araba starebbe corteggiando anche Salah.

Maxi ingaggio Al-Hilal: la volontà di Barella

L’Al-Hilal, però, non può fare i conti senza l’oste e, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, la volontà dello stesso Nicolò Barella sarebbe abbastanza chiara. Fresco di rinnovo di contratto fino al 2029, il centrocampista è l’italiano più pagato della Serie A con i 6,5 milioni di euro a stagione.

A fare la differenza, però, non sarebbe l’aspetto economico ed è per questo che il vice-capitano dell’Inter non sembra essere attrato dall’ipotesi saudita. A Milano ha messo su famiglia e in maglia nerazzurra è pronto a raggiungere nuovi successi. Lo stesso club, chiosa il quotidiano, non sarebbe intenzionato a cederlo.