Inzaghi carica l’Inter: ecco il suo discorso alla squadra

La sosta per le nazionali è già alle spalle e ora per l’Inter c’è solo da pensare ai prossimi due mesi decisivi, nei quali i nerazzurri si giocheranno 3 competizioni, prima della coda lunga del Mondiale per Club a giugno. Il calendario è fitto di impegni, ma Simone Inzaghi sembra aver studiato la ricetta per motivare al meglio la sua squadra.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri il tecnico ha tenuto un discorso a tutta la squadra ad Appiano Gentile in vista del finale di stagione. Secondo il quotidiano, Inzaghi avrebbe insistito su due concetti in particolare.

Il primo sarebbe stato la fame di successi, necessaria per provare ad arrivare fino in fondo in ogni competizione e altrettanto fondamentale per superare la stanchezza dei tanti impegni che attenderanno la squadra. Il secondo sarà la compattezza di tutto il gruppo: “l’Inter è arrivata fin qui e

unita potrà spingersi oltre, perché è adesso che viene il bello”, scrive il quotidiano.