Offerta MONSTRE per Barella: perché lui e l’Inter dicono NO

Dopo aver strappato Marcelo Brozovic due estati fa e aver tentato anche Hakan Calhanoglu, l’Arabia Saudita è tornata a bussare alla porta dell’Inter, ancora una volta per uno dei suoi top player. L’Al-Hilal, infatti, sarebbe intenzionato a un’offerta monstre per Nicolò Barella.

Per il centrocampista, infatti, sarebbe pronto un maxi ingaggio, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista del Mondiale per Club, con il club saudita che dovrà affrontare anche il Real Madrid. Tuttavia, come scrive La Gazzetta dello Sport, sia Barella che l’Inter sarebbero intenzionati a respingere l’offerta.

Il vice-capitano nerazzurro, in primis, non sarebbe attratto dall’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita. A Milano ha costruito la sua famiglia ed è diventato ormai uno dei simboli dell’interismo. Proprio per questo motivo, la sua testa sarebbe focalizzata sul voler raggiungere nuovi successi e sul continuare a competere nel calcio d’élite.

La stessa Inter, poi, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di uno dei pilastri della propria rosa. Non solo: stando sempre alle parole della Rosea, il club non fisserà alcun prezzo di vendita, escludendo a priori qualsiasi trattativa per una cessione di Barella.