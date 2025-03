Siparietto social Inter: Lautaro “infastidisce” Thuram

Simone Inzaghi non li avrà a disposizione entrambi per i primi impegni dopo la sosta per le nazionali, ma l’apporto di Lautaro Martinez e Marcus Thuram sarà fondamentale nel finale di stagione dell’Inter. L’intesa tra i due è una delle armi principali dei nerazzurri.

La coppia d’attacco dell’Inter si è resa protagonista anche sui social, con un simpatico siparietto sulla pagina Instagram di DAZN. Infatti, alla domanda cosa ruberebbe da Thuram, il capitano nerazzurro ha risposto, in modo chiaramente ironico, “Il suo sorriso”.

Non è tardata ad arrivare la replica “infastidita” (si fa per dire) dell’attaccante francese, che sotto al video ha commentato con un eloquente: “Suo sorriso…. Ma daaaaaaaiiii”. Di seguito il video, nel quale è presente anche il commento di Thuram: