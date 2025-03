“L’Inter mette fretta a Nico Paz”: c’è l’ASSIST per il colpo

Il nome di Nico Paz è quello che più di tutti sta infiammando i desideri di mercato dell’Inter. Il talento argentino del Como sembra essere un profilo perfetto per rafforzare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione e c’è fretta per riuscere a chiudere la trattativa in tempi brevi.

“L’Inter mette fretta a Nico Paz”, inizia così il pezzo del Corriere dello Sport, nel quale viene evidenziata la volontà del Como e del Real Madrid, che vanta un diritto di recompra per il giocatore, di aspettare un’altra stagione prima di prendere una decisione sul suo futuro.

Uno scenario sfavorevole ai nerazzurri, con il valore del cartellino di Nico Paz che potrebbe lievitare ulteriormente. Ecco perché la volontà è quella di muoversi subito, per piazzare il colpo quest’estate, sfruttando il corteggiamento di Javier Zanetti, in ottimi rapporti con il padre del talento del Como.

Un “accerchiamento”, scrive così il Corriere, che avrebbe prodotto un primo effetto: convincere Nico Paz a a dare la sua piena disponibilità al trasferimento all’Inter. E proprio questo potrebbe essere l’assist decisivo per concretizzare un suo trasferimento in nerazzurro nei prossimi mesi.