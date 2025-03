Thuram sicuro: “Sono uno dei migliori attaccanti al mondo”

Dopo una prima stagione sorprendente, Marcus Thuram è sta vivendo un secondo anno con la maglia dell’Inter ancor più da protagonista. L’attaccante francese è diventato uno dei pilastri della rosa di Inzaghi, affermandosi come uno dei migliori attaccanti in Europa.

D’altronde a inserirsi nella top 10 mondiale è stato lo stesso Thuram, nel corso di un’intervista a Onze Mondial. Il centravanti dell’Inter ha sottolineato i suoi costanti miglioramenti, non nascondendo l’orgoglio per la sua crescita.

Queste le sue parole:

“Chi sono i 10 migliori attaccanti del mondo? Darti una classifica del genere a braccio è troppo complesso. Non riesco. Ma se con la tua domanda mi stai chiedendo se mi considero uno dei 10 migliori attaccanti del mondo, personalmente ti dico sì, sono convinto di essere uno dei 10 migliori attaccanti del mondo. Per quale motivo? Perché oggi, a 27 anni, sono alla mia terza stagione da centravanti. Sto sviluppando molte cose, ho fatto molta strada. Sto migliorando sempre di più in questa posizione. E sono fortunato a poter dare il mio contributo come numero 9.”