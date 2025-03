Inzaghi sceglie il sostituto di Lautaro: c’è un FAVORITO

Si avvicina il ritorno in campo dell’Inter dopo la sosta per le nazionali, che apriranno a un mese di aprile denso di impegni per la squadra di Simone Inzaghi. E già per la prima gara di questo tour de force, domenica pomeriggio contro l’Udinese, il tecnico sarà costretto a rinunciare all’infortunato Lautaro Martinez.

Un problema non di secondo piano, con i dubbi su chi sarà il compagno di Marcus Thuram per la sfida di San Siro. Secondo il Corriere dello Sport, il favorito sarebbe Joaquin Correa, avvantaggiato dal fatto di essere rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta.

Se Mehdi Taremi, tornato solo ieri, è l’ultima delle opzioni, Marko Arnautovic potrebbe avere qualche chance in più di insidiare l’argentino. L’attaccante austriaco ha terminato i suoi impegni già domenica scorsa e non è da escludere che Inzaghi punti su di lui. Se così non fosse, quasi sicuramente sarà titolare nel derby di Coppa Italia contro il Milan.