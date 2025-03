L’Inter rivuole il suo talento: c’è già una richiesta in Serie A

Negli ultimi anni il settore giovanile dell’Inter è stato capace di produrre diversi talenti di livello e alcuni di questi sono ancora molto giovani. Per tale ragione la società di viale della Liberazione ha saggiamente deciso di mandarli in prestito in Serie B o all’estero per crescere con calma e senza grandi pressioni esterne.

Uno di questi adesso è ambito anche in Serie A ma l’Inter vuole prima riprenderselo per valutare bene con lui le migliori mosse per il suo futuro. Si tratta di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista della Sampdoria, dalle ottime doti tecniche sia in fase offensiva con ottimi tempi di inserimento e di dribbling che in quella difensiva.

Come riportato dai colleghi del Secolo XIX, c’è il Bologna sulle sue tracce che vorrebbe metterlo sotto contratto e farlo giocare in Serie A. L’Inter però ha una opzione di controriscatto da 2,8 milioni di euro per riacquistare il cartellino (qualora la Sampdoria decidesse di farlo suo al termine della stagione) e sembra intenzionata a riprenderselo.