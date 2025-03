Verso Inter-Udinese, Inzaghi ha scelto il partner di Thuram

Come noto ormai da giorni, Simone Inzaghi non avrà a disposizione diversi big al ritorno in campionato contro l’Udinese. Il tecnico non avrà per infortunio Lautaro Martinez, Dumfries e Ziekinski, mentre Bastoni rimarrà fermo causa squalifica per il prossimo turno.

Da qui, l’esigenza per l’allenatore dell’Inter di scegliere un partner da affiancare a Thuram per la gara in programma domenica alle 18.00. A tal proposito, secondo quanto scritto sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, viene dato in vantaggio per una maglia da titolare l’unico attaccante che negli ultimi giorni ha potuto lavorare al fianco del francese, vale a dire Correa.

L’argentino è già partito in coppia in altre occasioni con Thuram in questa stagione, mostrando peraltro un discreto feeling. Come lo scorso novembre, quando – al rientro da una pausa nazionali – il Tucu venne mandato in campo a sorpresa dal primo minuto contro il Verona con il francese, ripagando la fiducia di Inzaghi con un gol e due assist.