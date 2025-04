Infortunio Dumfries, UFFICIALE: “Più grave del previsto”

Rientrato a Milano nella giornata di ieri dopo aver trascorso l’ultimo periodo in Olanda per intraprendere un percorso di recupero seguito da uno specialista di fiducia, Denzel Dumfries continuerà da qui in avanti a svolgere le dovute terapie ad Appiano Gentile sotto lo sguardo dei medici dell’Inter.

L’esterno olandese ha rimediato un infortunio ai flessori nella sfida di campionato con l’Atalanta che nelle ultime settimane si è rivelato più complicato del previsto. Da qui, la preoccupazione da parte di Simone Inzaghi e di tutto lo staff medico in un momento cruciale della stagione. A spiegare ai tifosi quanto accaduto, rispetto alle previsioni iniziali sul suo stop, ci ha pensato lo stesso Dumfries con un messaggio sui social.

Queste le sue parole: “Questo infortunio è più insidioso e rognoso di quanto sperassi, ma non mi fermerà. Sto facendo di tutto per tornare più forte, anche se questo significa rispettare i tempi e non forzarli. La natura ha i suoi tempi e devo fidarmi. Ma quanto prima tornerò lì dove voglio stare. Fino a quel momento, pazienza e duro lavoro. Il ritorno sta per arrivare”.