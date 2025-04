Nuovo colpo Inter: “Sono convinti sia il nuovo Maicon”

Non è ancora arrivato all’Inter, eppure il nuovo obiettivo nerazzurro è già stato oggetto di un paragone pesantissimo. A dir la verità, non è ancora stato trovato un accordo per il trasferimento, nonostante il club nerazzurro abbia già avviato la trattativa con il Marsiglia per tentare di anticipare la concorrenza e chiudere l’acquisto di Luis Henrique prime del Mondiale per Club.

L’esterno brasiliano, rivitalizzato da Roberto De Zerbi nell’ultima stagione, sta diventando un calciatore sempre più completo. Obiettivo fortissimo dell’Inter, da esterno offensivo si è adattato col tempo a giocare qualche metro più indietro e coprire gradualmente tutta la fascia.

Da qui l’interesse da parte di Simone Inzaghi che vorrebbe trasformarlo nell’erede di Denzel Dumfries, a partire dal Mondiale della prossima estate. Come scritto sulle colonne de Il Giorno, peraltro, all’Inter sono stati stregati dalle sue qualità a tal punto da avanzare un paragone un tantino scomodo: “Nella Milano nerazzurra sono convinti di aver individuato un nuovo Maicon”.