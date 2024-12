Mondiale per Club 2025: ECCO tutte le avversarie dell’Inter

Con l’incredibile successo ottenuto ieri sera in finale di Copa Libertadores ai danni dell’Atletico Mineiro, il Botafogo ha strappato l’ultimo pass a disposizione per l’attesissimo Mondiale per Club 2025 che la prossima estate si disputerà negli Stati Uniti.

Con la formazione brasiliana, dunque, l’Inter – unica italiana insieme alla Juventus presente nella nuova competizione – ha conosciuto anche l’ultimo possibile avversario con cui potrebbe scontrarsi nella fase a gironi.

Il prossimo 5 dicembre a Miami, a partire dalle ore 19.00 italiane, si terrà infatti l’attesissimo sorteggio Fifa che decreterà la composizione degli 8 gironi da 4 squadre. Come un tradizionale Mondiale per le Nazionali, ad avere accesso agli ottavi di finale saranno le prime due classificate per ogni gruppo.

Questo il quadro completo delle 32 squadre che parteciperanno ufficialmente al nuovo Mondiale per Club 2025:

Africa (CAF)

Wydad (Marocco)

Al Ahly (Egitto)

Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Esperance Tunis (Tunisia)

Asia (AFC)

Al Hilal (Arabia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Giappone)

Al-Ain (Emirati Arabi Uniti)

Ulsan HD FC (Corea del Sud)

Europa (UEFA)

Chelsea (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Munich (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Inter (Italia)

Porto (Portogallo)

Benfica (Portogallo)

Borussia Dortmund (Germania)

Juventus (Italia)

Atletico Madrid (Spagna)

FC Salzburg (Austria)

Nord e Centro America, Caraibi (Concacaf)

Monterrey (Messico)

Seattle Sounders (USA)

Club Leon (Messico)

Pachuca (Messico)

Inter Miami (USA)

Oceania (OFC)

Auckland City (Nuova Zelanda)

Sud America (CONMEBOL)