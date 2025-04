Biasin SVELA: “Ecco l’offerta dell’Inter per Luis Henrique”

Nuove conferme in merito alle serie intenzioni da parte dell’Inter di puntare tutto su Luis Henrique per la prossima estate. A ribadire il forte interesse da parte del club nerazzurro nei confronti dell’esterno del Marsiglia ci ha pensato Fabrizio Biasin nel suo intervento su Cronache di Spogliatoio.

Il noto giornalista ha innanzitutto confermato i contatti: “L’interesse dell’Inter è, non dico manifesto, ma più o meno. L’altro ieri c’erano pure i dirigenti del Marsiglia a San Siro (il ds Benatia, ndr), anche perché hanno ragionato sulla possibilità di arrivare a questo calciatore. Non piace solo all’Inter, piace molto in Bundesliga allo stesso Bayern, però a quanto pare l’Inter si è mossa con anticipo. Vale quello che vale, perché poi contano i soldi e la capacità di fare un certo tipo di affari”.

Biasin, inoltre, ha snocciolato anche le cifre che gravitano intorno all’affare: “A quanto risulta il Marsiglia vorrebbe 35 milioni, l’Inter parte decisamente sotto perché siamo sui 25. Arrivare ad un punto d’incontro non è semplice, i rapporti sono buoni, a quanto pare il Marsigli ha aperto alla trattativa. C’è una speranza che è una speranza concreta ed è già qualcosa. L’Inter vorrebbe fare più in fretta possibile perché vorrebbe provare a portarlo al Mondiale per Club. Il tentativo è in atto, poi ci sono altre dinamiche”.