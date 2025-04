Pronostici Parma-Inter: consigli e statistiche

Come arrivano Parma e Inter: formazioni e ultime news

La prossima trasferta dell’Inter in campionato è quella di Parma, partita che si preannuncia ostica, visto il bisogno di punti salvezza degli emiliani. I nerazzurri, dal canto loro, devono mantenere il passo scudetto per vincere il duello tricolore con il Napoli.

Simone Inzaghi farà certamente a meno di Denzel Dumfries, ma dovrebbe recuperare con tutta probabilità il resto degli indisponibili, compreso Lautaro Martinez. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Parma-Inter, si preannunciano diverse rotazioni con vista all’incrocio con il Bayern Monaco in Champions League.

Parma-Inter: statistiche e precedenti

Sono 67 i precedenti totali fra Parma e Inter in tutte le competizioni, con un bilancio che recita 29 vittorie nerazzurre, 19 pareggi e 19 vittorie degli emiliani oggi allenati da Cristian Chivu. La gara d’andata a dicembre si è conclusa con un successo per 3-1 dei campioni d’Italia in carica.

Il precedente più suggestivo per i tifosi della Beneamata legato al Tardini, in ogni caso, rimane sicuramente quello del 18 maggio 2008, quando una doppietta di Zlatan Ibrahimovic nel secondo tempo regalò il sedicesimo scudetto della propria storia all’Inter.

Pronostico Parma-Inter: come finirà?

Sulla carta l’Inter parte sicuramente favorita, ma sarebbe imperdonabile sottovalutare il Parma. Il pericolo dietro l’angolo per i nerazzurri è quello di avere inconsciamente la testa rivolta al successivo impegno contro il Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di finale di Champions League a soli tre giorni di distanza. Possibile che la gara possa essere decisa nella ripresa, magari con l’ingresso dei pezzi da novanta per Simone Inzaghi.

Parma-Inter: confronto quote e dove scommettere

L’Inter è ovviamente indicata come favorita dai principali bookmakers e la miglior quota al momento è quella proposta da William Hill (1.49) e Bwin (1.47), con pareggio a 4.60 sul primo portale e 4.40 sul secondo, con la vittoria Parma rispettivamente a 6.20 e 6.00.

Una soluzione interessante potrebbe essere quella di pronosticare l’X alla fine del primo tempo e una vittoria nerazzurra al termine della ripresa (proprio come nel 2008): la quota migliore per X parziale e 2 finale è quella di Betsson (4.35).