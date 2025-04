Sono sempre più concrete le voci di mercato che vedono l’Inter sulle tracce del brasiliano Luis Henrique. L’esterno del Marsiglia ha già avuto contatti con il club nerazzurro che allo stesso tempo ne ha sondato la possibilità con la società francese. Nonostante la concorrenza di altri top club tra cui il Bayern Monaco, l’Inter vorrebbe definire la trattativa nel miglior tempo possibile in modo da poter aggiungere Luis Henrique alla rosa dei calciatori che prenderanno parte al prossimo Mondiale per Club dell’estate 2025.

Per tracciare meglio il suo profilo, l’esperto telecronista Stefano Borghi ne ha parlato in questi termini su Cronache di Spogliatoio: “Dall’anno scorso ha cominciato a sbocciare. Mi piace perché ha qualità, ha creatività, ha anche passo, ha anche intensità- E’ uno che si butta dentro, che si fa valere fisicamente senza essere un colosso, è un giocatore anche di agonismo. Ha qualche buco di concentrazione, qualche interpretazione ancora un po’ troppo sgargiante, ma è un calciatore per me con dei valori interessanti. La cosa che più mi colpisce e affascina dell’idea di Luis Henrique all’Inter, è che sarebbe uno stacco netto rispetto alle interpretazioni dell’Inter attuale. Specialmente sui laterali, sono molto lineari nell’Inter, poi sono incisivi davanti e qualitativi, però di base lineari. Luis Henrique è l’esatto opposto, è creatività, ti scappa dentro al campo. Caratteristiche che mancano alla rosa dell’Inter, però devi anche inserirlo in un gioco che ha dei compiti ben definiti. E’ interessante secondo me”.