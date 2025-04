Caos Mourinho: squalifica SHOCK ed esonero milionario

Ancora una volta, José Mourinho è finito nell’occhio del ciclone per un gesto folle commesso in occasione dell’ultimo derby tra Fenerbahce e Galatasaray. Il tecnico portoghese, già noto in Turchia per le sue dichiarazioni polemiche, ha attratto numerose critiche per aver tirato il naso dell’allenatore avversario, Okan Buruk, in un finale di gara tesissimo.

Adesso, come riportato da AS, sono due gli scenari plausibili cui Mourinho potrebbe andare incontro. Il primo riguarda la maxi stangata da parte della Federcalcio Turca che, stando a quanto disposto dall’articolo 44 del Regolamento di Disciplina, dovrebbe andare dalle cinque alle dieci giornate di squalifica per l’allenatore portoghese.

Un altro possibile epilogo di questa storia, inoltre, potrebbe portare all’esonero nei suoi confronti da parte del Fenerbahce. Ali Koc, presidente del club turco, avrà l’ultima parola sul futuro dell’ex tecnico di Roma ed Inter. Al momento non è ancora stata presa alcuna decisione, anche se – stando alle ultime indiscrezioni – il Fenerbahce potrebbe essere costretto a sborsare circa 40 milioni di euro in caso interruzione anticipata del contratto con Mourinho.