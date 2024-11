Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: emergenza difesa

Dovrà fare i conti con gli infortuni specialmente in difesa Simone Inzaghi in vista della complicata trasferta di domenica contro la Fiorentina. Oltre ad Acerbi, ai box per l’elongazione del bicipite femorale della coscia destra rimediata contro il Verona, ieri sera anche Pavard si è unito alla lista degli infortunati dell’Inter per un fastidio ai flessori.

In difesa, dunque, scelte obbligate per i nerazzurri che avranno il giovane Tomas Palacios come unico ricambio di ruolo a disposizione in panchina, ricordando anche la possibilità per il tecnico di utilizzare Darmian o Carlos Augusto come terzi di difesa. Da centrocampo in su, invece, ci aspettiamo da Inzaghi i titolarissimi con il ritorno della Thu-La dal primo minuto.

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: