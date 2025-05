“Torna in Serie A”: l’Inter è sul campione del mondo

Nel giro di pochi giorni termineranno tutti i campionati e le coppe in Europa e a quel punto (ad eccezione di chi come l’Inter andrà a giocare negli Stati Uniti il nuovo Mondiale per Club) ci sarà spazio soltanto per il calciomercato. Proprio in quest’ottica iniziano ad emergere da tutti i Paese le prime voci di trattative tra i grandi club.

Secondo quanto emerge dalla Spagna per voce del Mundo Deportivo, potrebbe tornare in Serie A un giocatore che si è già messo in mostra con la maglia dell’Udinese e che ha poi vinto anche il Mondiale in Qatar nel 2022 con l’Argentina. Si tratta di Nahuel Molina che potrebbe lasciare in estate l’Atletico Madrid.

Il laterale destro argentino piace all’Inter, alla Roma e alla Juventus stando a quanto riporta il quotidiano iberico. Arrivato a 27 anni, Molina è ancora legato all’Atletico Madrid con un contratto di due anni visto che va in scadenza nel 2027 ma nonostante ciò il suo nome è nel mirino di alcuni club italiani che sono interessati.