L’annuncio in DIRETTA di Zanetti su Mastantuono all’Inter

Il mercato dell’Inter ha da sempre una tratta privilegiata verso l’Argentina. Lautaro Martinez è l’ultima testimonianza di questo rapporto speciale, ma il grande capitano storico dei nerazzuri, Javier Zanetti ne è un altro esempio lampante.

Proprio l’attuale vicepresidente nerazzurro ha parlato a ESPN del prossimo grande talento argentino che potrebbe vestire la maglia dell’Inter, Franco Mastantuono del River Plate. Sul classe 2007, però, c’è già tanta concorrenza da tutta Europa, oltre a una valutazione da almeno 45 milioni di euro.

Mastantuono nel mirino dell’Inter, le parole di Javier Zanetti

Queste le parole di Javier Zanetti su Mastantuono:

Mastantuono è un giocatore che qualsiasi squadra vorrebbe avere e che credo giocherebbe bene in qualsiasi contesto. Per l’Inter è caro, soprattutto per l’età che ha. Penso che il River Plate stia facendo un grande lavoro, ma non so per quanto tempo ancora potrà goderselo”.

