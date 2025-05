Asllani lascia l’Inter: due i nomi in lista per sostituirlo

Nelle ultime due partite di campionato l’Inter è tornata a vincere e lo ha fatto con delle formazioni parecchio rimaneggiate in virtù della presenza di due impegni determinanti come le semifinali di Champions League contro il Barcellona. Nonostante ciò sia in casa col Verona che sul campo del Torino sono arrivati i 3 punti.

Tra i protagonisti di queste due partite c’è stato senza dubbio Asllani che ha realizzato due gol entrambi su calcio di rigore. Nonostante queste sue ultime prestazioni positive – che Inzaghi spera possa replicare in questo finale di stagione – il regista albanese è destinato a salutare l’Inter a fine stagione perché sarà ceduto.

Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport che poi rilancia parlando anche di due obiettivi principali per sostituire lo stesso numero 21. Si tratta di Samuele Ricci del Torino e di Morten Frendrup del Genoa: entrambi sono due profili che hanno brillato in questa Serie A e si parla di un testa a testa tra loro due per l’estate.