Come il nuovo ruolo di Zalewski cambia il mercato dell’Inter

La grande mossa a sorpresa in Torino-Inter è stata sicuramente la posizione di Nicola Zalewski. Il polacco, partito da mezz’ala del 3-5-2 nello scacchiere iniziale ha occupato per tutta la gara un’inedita posizione da trequartista. Una scelta tattica che ha scombussolato fin da subito i Granata e che gli ha permesso anche di trovare il primo gol in nerazzurro.

Una prestazione di altissimo livello, che potrebbe aver dato la conferma definitiva all’Inter per quello che sembrava già essere uno scenario altamente probabile: Zalewski verrà riscattato dalla Roma per 6 milioni di euro, come confermato da Fabrizio Romano. E chissà che la permanenza del polacco non possa portare anche delle novità anche nelle future mosse dell’Inter, visto anche il nuovo ruolo nel quale lo ha schierato Inzaghi.

Va specificato subito, come Zalewski dovrebbe rimanere all’Inter per andare a rimpolpare la batteria di esterni a disposizione di Inzaghi. D’altronde, è quello il ruolo nel quale Inzaghi lo ha sempre schierato prima di Torino. Tuttavia, qualche novità non è da escludere.

L’utilizzo di Zalewski come trequartista, infatti, potrebbe aprire le porte a soluzioni inedite e anche altri profili attualmente nel mirino interista potrebbero avvallare questa idea. Luis Henrique, il giocatore accostato con più costanza ai nerazzurri in questi giorni, ad esempio, è un esterno d’attacco. Se è vero che il suo ruolo potrebbe essere l’alternativa di Dumfries, non è nemmeno da escludere un suo utilizzo in una posizione più avanzata.

Una trasformazione tattica che potrebbe portare l’Inter a giocare con un 3-4-3 (o 3-4-2-1), in determinati contesti di gara, offrendo un’alternativa in grado di disorientare le difese in grado di leggere meglio il classico gioco della squadra di Inzaghi.

In questa direzione potrebbe portare anche un altro nome che piace all’Inter da tempo: Nico Paz. Il fantasista del Como, d’altronde, può agire da seconda punta, ma anche da mezz’ala offensiva. Una posizione che potrebbe interpetare in modo simile a quanto fatto da Zalewski contro il Torino, aggiungendo tecnica e pericolosità sulla trequarti. Un ruolo che in passato Inzaghi aveva pensato potesse essere anche di Valentin Carboni, rientrato in nerazzurro, ma attualmente infortunato.