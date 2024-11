Inter, nuovi guai: altri DUE dopo Acerbi lasciano Appiano

La giornata odierna continua ad essere foriera di brutte notizie per Simone Inzaghi e per tutto il popolo interista perché alla vigilia della trasferta di Firenze c’è da fare i conti con diversi stop in allenamento, uno fra tutti quello di Francesco Acerbi che non è riuscito a recuperare in tempo.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, questa mattina ad Appiano Gentile altri due giocatori nerazzurri hanno lasciato il campo di allenamento e non partiranno con la squadra per il viaggio verso Firenze. Si tratta di Raffaele Di Gennaro e di Carlos Augusto.

Il terzo portiere dell’Inter ha rimediato un trauma distorsivo ad un dito mentre l’esterno sinistro brasiliano deve fare i conti con un affaticamento muscolare. Entrambi quindi, al pari di Acerbi, non saranno a disposizione di Inzaghi per la gara contro la Fiorentina.

Una buona notizia sembra invece essere rappresentata da Davide Frattesi che pare essere sulla via del recupero e dovrebbe essere regolarmente inserito nella lista dei convocati ma si attendono ancora le ultimissime decisioni e le comunicazioni ufficiali della società.