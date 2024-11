Verratti-Inter, c’è un VETO: l’affare ora rischia di saltare

Negli ultimi giorni sono tornati in voga i rumours che vedono il profilo di Marco Verratti accostato all’Inter per il mercato di gennaio visto il desiderio del centrocampista di fare ritorno in Italia. L’ex regista del PSG non ha mai giocato in Serie A visto che è passato direttamente dalla Serie B con il Pescara alla Ligue 1 e poi l’anno scorso salutando Parigi si è trasferito in Qatar dove milita tutt’ora.

Come riportato questa mattina da Tuttosport però ora si sarebbe presentato un ostacolo nella trattativa con un veto posto direttamente da una componente fondamentale di questo affare e in questo momento l’operazione rischia di non andare in porto né a gennaio e né in futuro quando il giocatore sarà svincolato.

Il veto su Verratti è stato posto direttamente da Oaktree che ha dei paletti molto chiari in ottica calciomercato. Le richieste della proprietà per gli obiettivi dell’Inter sono infatti molto chiare: servono giocatori giovani e di talento anche a costo di pagarne il cartellino come successo quest’estate con Tomas Palacios (che l’Inter ha pagato più di 6 milioni di euro) preferendolo a svincolati più esperti come Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez.

Verratti ha 32 anni e un altro problema non di poco conto è anche quello legato allo stipendio faraonico che gli garantisce l’Al-Arabi di circa 30 milioni di euro annui. Il centrocampista ex PSG ad oggi rimane quindi un profilo non da Inter secondo i dettami di Oaktree e la sua speranza di tornare in Italia dovrà dunque essere riposta verso altre società di Serie A.